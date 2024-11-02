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Попадание в дом в Киеве — жительница рассказала, как спаслась

2 ноября 2024 16:55
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Атака на Киев 2 ноября — жительница поврежденного дома прокомментировала попадание
Поврежденный дом в Святошинском районе Киева. Фото: полиция Киева
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Сегодня утром обломок вражеского беспилотника попал в многоэтажку, которая находится в Святошинском районе Киева. Жительница поврежденного жилья прокомментировала момент удара.

Об этом сообщила жительница разрушенной квартиры в Киеве Кристина в комментарии для КИЕВ24 в субботу, 2 ноября.

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Кристина рассказала, что услышала очень сильный звук, который был похож на трактор, и начала собираться и выбегать из квартиры. По ее словам, уже через несколько секунд раздался взрыв, в результате которого вылетели стекла и открылись ящики.

"Я зашла в комнату и увидела, что там пожар и исчез свет. Мы начали бежать вниз, спустились, я позвонила в экстренную службу, там сказали ожидать. Сейчас у нас уже был заместитель городского головы, который объяснил, как нам действовать дальше", — рассказала жительница квартиры в Святошинском районе.

Она добавила, что одна из комнат жилья полностью сгорела, там выбита одна балконная стена и просел потолок. В другой комнате выбиты окна, но возгорания не произошло.

"После последствий ликвидации пожара до сих пор течет вода, там все черное и очень воняет. Находиться там и жить пока невозможно. Запах после прилета был настолько ядовитым, было ощущение, что мы потеряем сознание", — отметила Кристина.

Напомним, в Киевской прокуратуре показали последствия попадания в жилой дом в Святошинском районе.

Мы писали, что 2 ноября обломки вражеских беспилотников упали в шести районах столицы.

В Днепровском районе Киева обломки рухнули на территории жилой застройки. Также произошло возгорание в многоэтажном нежилом доме в Шевченковском районе.

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