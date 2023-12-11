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Закрытие метро в Киеве — как киевляне преодолевают транспортный коллапс

11 декабря 2023 10:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Закрытие метро в Киеве — как киевляне преодолевают транспортный коллапс
Очередь киевлян на станции метро "Лыбидская". Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По состоянию на утро 11 декабря на станции метро "Лыбидская" огромные очереди людей. Это связано с закрытием шести станций на "синей" ветке метрополитена.

Об этом сообщает ТСН.

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Сегодня утром на станции метро "Лыбидская" образовались "пробки" киевлян, пытающихся доехать на работу или по другим делам. Такое скопление жителей города объясняется закрытием шести станций на "синей" ветке метрополитена.

Из-за затопления не работают следующие станции:

  • "Демеевская",
  • "Голосеевская",
  • "Васильковская",
  • "Выставочный центр",
  • "Ипподром",
  • "Теремки".

Метро временно курсирует между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

Кроме того, из-за остановки метро на Теремках с самого утра почти парализовано движение транспорта.

Проблемы с количеством общественного транспорта из-за закрытия метро нет, однако время, за которое он проедет проспект Глушкова, оставляет желать лучшего.

Что известно о закрытии метро

Утром 8 декабря работники метро увидели в тоннеле новые трещины. Это стало угрозой безопасности перевозки пассажиров, поэтому в 13:45 движение этим участком было остановлено. Тем временем в метро начали работать над ликвидацией последствий ЧС.

После этого в КГГА сообщили, что взамен закрытых станций метро по городу будет курсировать дублирующий наземный транспорт. Так, в столице запустили 97 наземных маршрутов вместо закрытого участка метро.

Однако со временем начали распространяться новости, что муниципальный транспорт от Виталия Кличко не помог в разрешении ситуации с закрытием метро в Голосеевском районе. Он стал неэффективным из-за постоянных пробок в столице и простой во время воздушных тревог.

Поэтому в киевском метрополитене разрабатывают вариант запуска челночного движения неповрежденным тоннелем на участке между станциями "Лыбидская" и "Теремки". Поезд будет двигаться в обе стороны по одному пути без оборота в конечных пунктах.

Напомним, что следующая катастрофа в столичном метро может произойти на станции "Контрактовая площадь". В таком случае Оболонь окажется "отрезанной" от остального города.

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