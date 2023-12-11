Закрытие метро в Киеве — как киевляне преодолевают транспортный коллапс

Очередь киевлян на станции метро "Лыбидская". Фото: скриншот с видео

По состоянию на утро 11 декабря на станции метро "Лыбидская" огромные очереди людей. Это связано с закрытием шести станций на "синей" ветке метрополитена.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

Какая ситуация в метро в Киеве

Сегодня утром на станции метро "Лыбидская" образовались "пробки" киевлян, пытающихся доехать на работу или по другим делам. Такое скопление жителей города объясняется закрытием шести станций на "синей" ветке метрополитена.

Из-за затопления не работают следующие станции:

"Демеевская",

"Голосеевская",

"Васильковская",

"Выставочный центр",

"Ипподром",

"Теремки".

Метро временно курсирует между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

Кроме того, из-за остановки метро на Теремках с самого утра почти парализовано движение транспорта.

Проблемы с количеством общественного транспорта из-за закрытия метро нет, однако время, за которое он проедет проспект Глушкова, оставляет желать лучшего.

Что известно о закрытии метро

Утром 8 декабря работники метро увидели в тоннеле новые трещины. Это стало угрозой безопасности перевозки пассажиров, поэтому в 13:45 движение этим участком было остановлено. Тем временем в метро начали работать над ликвидацией последствий ЧС.

После этого в КГГА сообщили, что взамен закрытых станций метро по городу будет курсировать дублирующий наземный транспорт. Так, в столице запустили 97 наземных маршрутов вместо закрытого участка метро.

Однако со временем начали распространяться новости, что муниципальный транспорт от Виталия Кличко не помог в разрешении ситуации с закрытием метро в Голосеевском районе. Он стал неэффективным из-за постоянных пробок в столице и простой во время воздушных тревог.

Поэтому в киевском метрополитене разрабатывают вариант запуска челночного движения неповрежденным тоннелем на участке между станциями "Лыбидская" и "Теремки". Поезд будет двигаться в обе стороны по одному пути без оборота в конечных пунктах.

Напомним, что следующая катастрофа в столичном метро может произойти на станции "Контрактовая площадь". В таком случае Оболонь окажется "отрезанной" от остального города.