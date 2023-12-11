Закриття метро у Києві — як кияни долають транспортний колапс

Черга киян на станції метро "Либідська". Фото: скриншот з відео

Станом на ранок 11 грудня на станції метро "Либідська" величезні черги людей. Це пов'язано із закриттям шести станцій на "синій" гілці метрополітену.

Про це повідомляє ТСН.

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Сьогодні зранку на станції метро "Либідська" утворилися "затори" киян, які намагаються доїхати на роботу чи по інших справах. Таке скупчення жителів міста пояснюються закриттям шести станцій на "синій" гілці метрополітену.

Наразі через затоплення не працюють такі станції:

"Деміївська",

"Голосіївська",

"Васильківська",

"Виставковий центр",

"Іподром",

"Теремки".

Метро тимчасово курсує між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Окрім того, через зупинку метро на Теремках від самого ранку майже паралізовано рух транспорту.

Проблеми із кількістю громадського транспорту через закриття метро немає, проте час, за який він проїде проспект Глушкова, залишає бажати кращого.

Що відомо про закриття метро

Зранку 8 грудня працівники метро побачили в тунелі нові тріщини. Це стало загрозою для безпеки перевезення пасажирів, тому о 13:45 рух цією ділянкою було зупинено. Тим часом у метро почали працювати над ліквідацією наслідків НС.

Після цього у КМДА повідомили, що взамін закритих станцій метро по місту курсуватиме дублювальний наземний транспорт, зокрема у столиці запустили 97 наземних маршрутів замість закритої ділянки метро.

Проте з часом почали ширитись новини, що муніципальний транспорт від Віталія Кличка не допоміг у вирішенні ситуації з закриттям метро у Голосіївському районі. Він став неефективним через постійні затори у столиці та простій під час повітряних тривог.

Через це у київському метрополітені розробляють варіант запуску човникового руху непошкодженим тунелем на ділянці між станціями "Либідська" й "Теремки". Потяг буде рухатися в обидва боки по одній колії без обороту в кінцевих пунктах.

Нагадаємо, що наступна катастрофа у столичному метро може статися на станції "Контрактова площа". У такому разі Оболонь опиниться "відрізаною" від решти міста.