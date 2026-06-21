СБУ та поліція оголосили нові підозри чиновникам КМДА

Працівники СБУ. Фото ілюстративне: Служба безпеки України

Олександр Шорохов Редактор

Служба безпеки України та Національна поліція оголосили підозри цілій групі топпосадовців КМДА та керівників ключових комунальних підприємств. Силовики розслідують одразу кілька гучних епізодів, які стосуються розкрадання бюджетних коштів, махінацій із землею та міжнародним гуманітарним транспортом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ZN.UA.

Масові підозри чиновникам

Під удар правоохоронців потрапила ціла низка столичних менеджерів, які роками відповідали за найважливіші сфери життєдіяльності міста.

"Підозри вже отримали директорка департаменту земельних ресурсів Валентина Пелих, колишній директор департаменту транспорту Руслан Кандибор, директор КП "Київшляхміст" Богдан Кобернюк та колишній керівник КП "Плесо" В'ячеслав Савицький", — зазначають джерела ZN у правоохоронних органах.

Слідчі дії та обшуки у кабінетах КМДА

Окрім них, силовики активно допитують рядових працівників комунальних підприємств "Київтелесервіс" та "Інформатика" через закупівлі обладнання й акумуляторів за завищеними цінами.

Водночас, за даними ZN, справа Валентини Пелих, яка вважається людиною ексзаступника Кличка Петра Оленича, стосується інвентаризації меж Києва у 2018 році, коли бюджетні гроші пустили на роботи, які не можна було проводити через суди.

Схеми з автобусами

Ексдиректора департаменту транспорту Руслана Кандибора звинувачують у махінаціях із доставкою до Києва автобусів, які столиця безкоштовно отримувала від закордонних партнерів як гуманітарну допомогу.

Серед фігурантів розслідувань також директор КП "Київшляхміст" Богдан Кобернюк та колишній керівник КП "Плесо" В'ячеслав Савицький, який нині очолює міський притулок для тварин. При цьому Савицькому підозру оголошено заочно — він ховається від правоохоронних органів.

Також ZN пише, що ключові групи впливу в оточенні Віталія Кличка, які за даними правоохоронців фігурували в минулих схемах, дивним чином знову залишилися недоторканими.

Наприклад, в центрі минулого розслідування, операції "Чисте місто" опинилися посадовці КМДА але всі вони залишилися при своїх посадах.

Зазначимо, що "Чисте місто" — це спільна операція НАБУ та САП, внаслідок якої викрили масштабну схему земельної корупції у Київраді.

До схеми були причетні колишній депутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором схеми, заступник Кличка Петро Оленич, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також інші посадовці КМДА.

Також, як повідомляли Новини.LIVE раніше, чиновника КМДА судитимуть через закупівлю роторної парковки, яку неможливо було встановити. Через це міський бюджет зазнав збитків у розмірі понад 3,6 млн грн. Обладнання залишилося на зберіганні та з часом зіпсувалося.

Новини.LIVE також писали, що судитимуть колишнього директора департаменту соцполітики КМДА. Експосадовця підозрюють у махінаціях з інвалідністю. Прокуратура звинуватила експосадовця у привласненні понад 300 тисяч гривень бюджетних коштів.