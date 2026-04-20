В Раде хотят отставки Клименко и Выговского после теракта в Киеве

Игорь Клименко и Иван Выговский. Фото: пресс-служба МВД

Нардеп Юлия Яцык заявила, что будет инициировать увольнение Игоря Клименко с должности главы Министерства внутренних дел и Ивана Выговского с должности главы Нацполиции. Причина — действия полицейских во время теракта в Голосеевском районе Киева 18 апреля. Парламентарий уже готовит соответствующие проекты постановлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Яцык в Facebook.

Сообщение Юлии Яцык. Фото: скриншот

Нардеп Яцык раскритиковала действия полицейских во время теракта

"Случай со стрельбой в Киеве показал истинное лицо современной Национальной полиции Украины. Они не обучены для войны (из 100 тысяч воюет только 8). Они убегают, когда надо применять оружие, задерживать преступников и защищать гражданских. Они закрывают глаза и просто отворачиваются, когда ТЦК бьют, пакуют, задувают баллончиком и поджигают авто с человеком внутри или требуют деньги у военнообязанных", — говорится в сообщении.

Яцык подчеркнула, что лучшее место для обучения полицейских, которые не знают как действовать в критических ситуациях, — это зона боевых действий. Также, по ее словам, нужна полная перезагрузка правоохранительной системы.

"Готовлю соответствующий проект постановления об увольнении И.Клименко с должности министра МВД и обращение к КМУ об увольнении И.Выговского с должности главы Нацполиции", — добавила она.

Теракт в Киеве

Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля в Голосеевском районе столицы произошла стрельба. 58-летний мужчина открыл огонь на улице и убил нескольких человек. После этого злоумышленник захватил заложников в супермаркете.

Переговоры со злоумышленником продолжались около 40 минут, однако были безрезультатными. Во время задержания мужчина был ликвидирован.

По состоянию на 20 апреля известно о семи погибших в результате нападения. Несколько жертв скончались уже в больнице. Еще семеро граждан госпитализированы с ранениями.

Отставка главы патрульной полиции

После теракта, в сети начали распространяться видео, на которых видно, как двое полицейских убежали сразу после того, как раздались первые выстрелы. По данному факту сразу начали уголовное производство.

Впоследствии стало известно, что начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. До этого, в Раде инициировали вызов Жукова на пленарное заседание и вопрос о его увольнении из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и вероятной бездеятельности его сотрудников.

Выговский заявил, что Жуков получит другую должность. Она, вероятно, будет связана с армией. Глава Нацполиции считает, что нападавшего нужно было сразу же ликвидировать, применив оружие.