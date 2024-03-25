Киевлянка рассказала, как пережила ракетный удар по столице

Последствия падения обломков. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в понедельник, 25 марта, ударили баллистическими ракетами по Киеву. В результате атаки известно о десятерых пострадавших.

Местная жительница в комментарии Новини.LIVE рассказала, как пережила утреннюю атаку.

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Ракетный обстрел Киева 25 марта

"Я не знаю, что даже сказать, это так страшно. Утром встала и эти удары такие страшные и не знаешь, что делать и куда бежать, какие вещи собирать. Очень тяжело", — сказала женщина.

Киевлянка добавила, что она и ее родные остались невредимыми.

Отметим, что в ГСЧС заявили об увеличении количества пострадавших во время ракетной атаки по Киеву.

Напомним, россияне запустили по столице две баллистические ракеты, силам ПВО удалось сбить обе.

Во время ракетной атаки на столицу была ранена преподавательница академии декоративно-прикладного искусства имени Бойчука.