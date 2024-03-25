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Киевлянка рассказала, как пережила ракетный удар по столице

25 марта 2024 14:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Киевлянка рассказала, как пережила ракетный удар по столице
Последствия падения обломков. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты в понедельник, 25 марта, ударили баллистическими ракетами по Киеву. В результате атаки известно о десятерых пострадавших.

Местная жительница в комментарии Новини.LIVE рассказала, как пережила утреннюю атаку.

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"Я не знаю, что даже сказать, это так страшно. Утром встала и эти удары такие страшные и не знаешь, что делать и куда бежать, какие вещи собирать. Очень тяжело", — сказала женщина.

Киевлянка добавила, что она и ее родные остались невредимыми.

Отметим, что в ГСЧС заявили об увеличении количества пострадавших во время ракетной атаки по Киеву.

Напомним, россияне запустили по столице две баллистические ракеты, силам ПВО удалось сбить обе.

Во время ракетной атаки на столицу была ранена преподавательница академии декоративно-прикладного искусства имени Бойчука.

Для ликвидации последствий падения обломков в Киеве перекрыли улицу Бойчука и изменили маршруты некоторых троллейбусов.

Как отметил спикер ГСЧС Павел Петров, в результате падения обломков было полностью уничтожено здание спортивного зала. Там ранен 16-летний подросток.

Киев
обстрелы
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ракеты
война в Украине
ракетный удар

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