Наслідки руйнувань у Києві, внаслідок нічної ракетної атаки — фото

Наслідки ракетного обстрілу Києва. Фото: Reuters

Внаслідок ракетної нічної атаки на Київ у столиці є чимало руйнувань. Загалом, постраждали 53 людини, серед них є діти.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію щодо ракетного удару по столиці.

Читайте також:

Наслідки руйнувань у Києві після нічного обстрілу

Наслідки ракетного обстрілу Києва. Фото: Reuters

Наслідки ракетного обстрілу Києва. Фото: Reuters

Наслідки ракетного обстрілу Києва. Фото: Reuters

Наслідки ракетного обстрілу Києва. Фото: Reuters

Наслідки ракетного обстрілу Києва. Фото: Reuters

Наслідки ракетного обстрілу Києва. Фото: Reuters

Що відомо про ракетний удар по Києву 13 грудня

Сьогодні вночі окупанти завдали ракетного удару по Києву. Мер міста Віталій Кличко заявив, що внаслідок атаки попередньо, є влучання на території однієї зі столичних лікарень. Згодом у МВС показали наслідки з місця падіння уламків та розповіли про руйнування.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали 53 людини, 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. У Дніпровському районі столиці без світла залишаються 35 житлових будинків, адже уламки ракет пошкодили лінії електропередач.

Загалом, росіяни випустили по Україні цієї ночі десять "шахедів" та десять ракет, однак сили ППО знищили усі ворожі цілі.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що росіяни могли завдавати ракетами 48Н6 з комплексу С400, а головна їхня ціль — об‘єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний ракетний обстріл Києва. Він подякував силам ППО за хорошу роботу і наголосив, що держава-терорист вчергове "підтвердила своє звання ганебної країни".