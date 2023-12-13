Последствия разрушений в Киеве, в результате ночной ракетной атаки — фото

Последствия ракетных обстрелов Киева. Фото: Reuters

В результате ракетной ночной атаки на Киев в столице немало разрушений. В общей сложности, пострадали 53 человека, среди них есть дети.

Новини.LIVE собрали всю информацию о ракетном ударе по столице.

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Последствия разрушений в Киеве после ночного обстрела

Последствия ракетных обстрелов Киева. Фото: Reuters

Последствия ракетных обстрелов Киева. Фото: Reuters

Последствия ракетных обстрелов Киева. Фото: Reuters

Последствия ракетных обстрелов Киева. Фото: Reuters

Последствия ракетных обстрелов Киева. Фото: Reuters

Последствия ракетных обстрелов Киева. Фото: Reuters

Что известно о ракетном ударе по Киеву 13 декабря

Сегодня ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате атаки предварительно есть попадание на территории одной из столичных больниц. Впоследствии в МВД показали последствия с места падения обломков и рассказали о разрушении.

Известно, что в результате атаки пострадали 53 человека, 20 из них, в том числе двое детей, госпитализированы. В Днепровском районе столицы без света остаются 35 жилых домов, ведь обломки ракет повредили линии электропередач.

В общей сложности, россияне выпустили по Украине этой ночью десять "шахедов" и десять ракет, однако силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что россияне могли наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400, а их главная цель — объекты критической инфраструктуры.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные ракетные обстрелы Киева. Он поблагодарил сили ПВО за хорошую работу и подчеркнул, что государство-террорист в очередной раз "подтвердило свое звание позорной страны".