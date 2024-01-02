Під час ракетної атаки в укритті пологового будинку Боярки народився малюк

Пологове відділення. Ілюстративне фото: znaj.ua

Росіяни атакували Київ та область ракетами різного типу вранці 2 січня. Під час обстрілу в укритті пологового будинку в Боярці народилася дитина.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

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У Боярці в укритті пологового народилася дитина

"Життя триває попри всі атаки росіян. Під час ракетної атаки в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка народилася дитина", — йдеться у повідомленні.

Так, вага новонародженого хлопчика становить 3500 грамів. Голова ОВА побажав здоровʼя мамі та малюкові.

"Україна і українці вистоять, як би російський окупант не намагався нас знищити", — наголосив він.

Скриншот допису Руслана Кравченка

Нагадаємо, що вранці 2 січня у Києві лунали потужні вибухи. У небі над містом працювали Сили ППО.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.

Також стало відомо, що через ракетну атаку на Київ загинули вже дві людини. Ще 43 особи постраждали.

Кадри перших секунд після влучання опублікував Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.