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Во время ракетной атаки в укрытии роддома Боярки родился малыш

2 января 2024 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во время ракетной атаки в укрытии роддома Боярки родился малыш
Родильное отделение. Иллюстративное фото: znaj.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россияне атаковали Киев и область ракетами разного типа утром 2 января. Во время обстрела в укрытии роддома в Боярке родился ребенок.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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"Жизнь продолжается при всех атаках россиян. Во время ракетной атаки в укрытии родильного отделения больницы интенсивного лечения города Боярка родился ребенок", — говорится в сообщении.

Так, вес новорожденного мальчика составляет 3500 граммов. Глава ОВА пожелал здоровья маме и малышу.

"Украина и украинцы устоят, как бы российский оккупант не пытался нас уничтожить", — подчеркнул он.

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Скриншот поста Руслана Кравченко

Напомним, что утром 2 января в Киеве раздавались мощные взрывы. В небе над городом работали Силы ПВО.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.

Также стало известно, что из-за ракетной атаки на Киев погибли уже два человека. Еще 43 человека пострадали.

Кадры первых секунд после попадания опубликовал Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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