Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве раздается воздушная тревога arrow

В Киеве раздается воздушная тревога

2 января 2024 18:37
обновлено: 18:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве раздается воздушная тревога
Ракета в небе. Фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве объявлена воздушная тревога вечером 2 января. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает КМВА.

Читайте также:

Воздушная тревога в Киеве 2 января

"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения ракетного вооружения. Не игнорируйте сигналы тревоги!", — говорится в сообщении.

null
Скриншот поста КМВА

Так, в Воздушных Силах предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

null
Скриншот поста Воздушных Сил

Напомним, что утром 2 января в Киеве раздавались мощные взрывы. В небе над городом работали Силы ПВО.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве.

Кроме того, в Подольском районе столицы кафиры попали в объект гражданской инфраструктуры. Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.

Также стало известно, что из-за ракетной атаки на Киев погибли уже два человека. Еще 43 человека пострадали.

Кадры первых секунд после попадания опубликовал Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме