В Киеве раздается воздушная тревога

Ракета в небе. Фото: depositphotos

В Киеве объявлена воздушная тревога вечером 2 января. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает КМВА.

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Воздушная тревога в Киеве 2 января

"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения ракетного вооружения. Не игнорируйте сигналы тревоги!", — говорится в сообщении.

Скриншот поста КМВА

Так, в Воздушных Силах предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Скриншот поста Воздушных Сил

Напомним, что утром 2 января в Киеве раздавались мощные взрывы. В небе над городом работали Силы ПВО.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве.

Кроме того, в Подольском районе столицы кафиры попали в объект гражданской инфраструктуры. Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.

Также стало известно, что из-за ракетной атаки на Киев погибли уже два человека. Еще 43 человека пострадали.

Кадры первых секунд после попадания опубликовал Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.