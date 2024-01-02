В Киеве раздается воздушная тревога
В Киеве объявлена воздушная тревога вечером 2 января. Граждан предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщает КМВА.
Воздушная тревога в Киеве 2 января
"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения ракетного вооружения. Не игнорируйте сигналы тревоги!", — говорится в сообщении.
Так, в Воздушных Силах предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
Напомним, что утром 2 января в Киеве раздавались мощные взрывы. В небе над городом работали Силы ПВО.
Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве.
Кроме того, в Подольском районе столицы кафиры попали в объект гражданской инфраструктуры. Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.
Также стало известно, что из-за ракетной атаки на Киев погибли уже два человека. Еще 43 человека пострадали.
Кадры первых секунд после попадания опубликовал Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
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