У Києві лунає повітряна тривога

Ракета в небі. Фото: depositphotos

У Києві оголошено повітряну тривогу увечері 2 січня. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє КМВА.

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Повітряна тривога в Києві 2 січня

"Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння. Не ігноруйте сигнали тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису КМВА

Так, у Повітряних Силах попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що вранці 2 січня у Києві лунали потужні вибухи. У небі над містом працювали Сили ППО.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.

Також стало відомо, що через ракетну атаку на Київ загинули вже дві людини. Ще 43 особи постраждали.

Кадри перших секунд після влучання опублікував Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.