В Голосеевском районе возобновили теплоснабжение

Ракетная атака на Киев 20 декабря. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" возобновило теплоснабжение всем потребителям. Перебои в теплоснабжении возникли в результате утренней ракетной атаки российских войск.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Голосеевский район с теплоснабжением

После очередного обстрела, повредившего энергетическую инфраструктуру столицы, ремонтные бригады оперативно ликвидировали последствия. Попко подчеркнул, что все службы работали круглосуточно, чтобы как можно быстрее обеспечить тепло в домах жителей Киева.

Напомним, перебои в теплоснабжении в Голосеевском районе возникли в результате российской ракетной атаки во время которой была повреждена теплосеть.

Кроме того, в Киеве зафиксировано множество разрушений и повреждений. На нескольких объектах возникли пожары. Россияне повредили несколько дипломатических иностранных учреждений в Киеве, а также важный архитектурный памятник — костел Святого Николая. Также известно о погибшем человеке в результате ракетной атаки.