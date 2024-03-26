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В Киеве изъяли боеголовку упавшей в Соломенском районе российской ракеты

26 марта 2024 23:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве изъяли боеголовку упавшей в Соломенском районе российской ракеты
Сапер с частью российской ракеты. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Саперы-взрывотехники киевской полиции изъяли упавшего вчера в частном секторе Соломенского района столицы боеголовку российской ракеты. Боеголовка была вывезена и уничтожена.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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В Киеве изъяли боеголовку упавшей в Соломенском районе российской ракеты
Сапер вытаскивает боеголовку ракеты. Источник: Национальная полиция

Правоохранители отметили, что саперы тщательно осмотрели территорию домовладений, и в нескольких сотнях метров от домов обнаружили возведенную часть боеголовки, которая весила более 20 кг.

В Киеве изъяли боеголовку упавшей в Соломенском районе российской ракеты
Часть боеголовки российской ракеты. Источник: Национальная полиция

Саперы отсоединили детонаторы от остатка боеголовки, чем обезвредили и изъяли для дальнейшего уничтожения на полигоне. Скорее всего, она принадлежит ракете "Циркон".

Ракетный удар по Киеву — что известно

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

Также стало известно, что в результате ракетной атаки полностью уничтожен спортивный зал. Киевлянка рассказала, как пережила обстрел.

В результате обстрела было повреждено здание Киевской академии декоративного искусства и дизайна им. М. Бойчука. Центральная часть сооружения испытала серьезные разрушения.

Киев
полиция
Украина
ракеты
война в Украине

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