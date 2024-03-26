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У Повітряних силах розповіли, чи справді окупанти вдарили по Києву ракетами Циркон

26 березня 2024 17:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Повітряних силах розповіли, чи справді окупанти вдарили по Києву ракетами Циркон
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів, що визначити, чи атакували російські окупанти Київ ракетами "Циркон" можна буде говорити після висновків експертів. Ворог обстріляв столицю у понеділок, 25 березня.

Про це Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону у вівторок, 26 березня.

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Євлаш зазначив, що наразі уламки збитих ракет вивчають експерти.

"Можемо сказати точно, що ці ракети були збиті і не завдали тих уражень, які могли б у разі влучення у ціль, куди вони були направлені", — додав він.

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. 

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки. 

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл

Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю Київської академії декоративного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука. Центральна частина споруди зазнала серйозних руйнувань.

Київ
війна
обстріли
окупанти
ракети
ракетний удар

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