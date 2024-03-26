В Воздушных силах рассказали, действительно ли оккупанты ударили по Киеву ракетами Циркон
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал, что определить, атаковали ли российские оккупанты Киев ракетами "Циркон" можно будет говорить после выводов экспертов. Враг обстрелял столицу в понедельник, 25 марта.
Об этом Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона во вторник, 26 марта.
Атака "Цирконами" по Киеву
Евлаш отметил, что в настоящее время обломки сбитых ракет изучают эксперты.
"Можем сказать точно, что эти ракеты были сбиты и не нанесли тех поражений, которые могли бы в случае попадания в цель, куда они были направлены", — добавил он.
Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.
Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.
Также стало известно, что в результате ракетной атаки полностью уничтожен спортивный зал. Киевлянка рассказала, как пережила обстрел.
В результате обстрела было повреждено здание Киевской академии декоративного искусства и дизайна им. М. Бойчука. Центральная часть сооружения претерпела серьезные разрушения.
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