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В Воздушных силах рассказали, действительно ли оккупанты ударили по Киеву ракетами Циркон

26 марта 2024 17:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Воздушных силах рассказали, действительно ли оккупанты ударили по Киеву ракетами Циркон
Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал, что определить, атаковали ли российские оккупанты Киев ракетами "Циркон" можно будет говорить после выводов экспертов. Враг обстрелял столицу в понедельник, 25 марта.

Об этом Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона во вторник, 26 марта.

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Евлаш отметил, что в настоящее время обломки сбитых ракет изучают эксперты.

"Можем сказать точно, что эти ракеты были сбиты и не нанесли тех поражений, которые могли бы в случае попадания в цель, куда они были направлены", — добавил он.

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

Также стало известно, что в результате ракетной атаки полностью уничтожен спортивный зал. Киевлянка рассказала, как пережила обстрел.

В результате обстрела было повреждено здание Киевской академии декоративного искусства и дизайна им. М. Бойчука. Центральная часть сооружения претерпела серьезные разрушения.

Киев
война
обстрелы
оккупанты
ракеты
ракетный удар

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