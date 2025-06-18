В Киеве снова увеличилось количество жертв атаки РФ

Спасатели разбирают завалы дома. Фото: ГСЧС

В Соломенском районе Киева в среду, 18 июня, снова увеличилось количество погибших из-за российского удара по многоэтажке. Сейчас известно о 23 жертвах вражеской агрессии в столице.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram.

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По данным МВД, количество жертв российского удара по девятиэтажке в Соломенском районе возросло до 23 человек. Сейчас на месте все еще продолжаются поисково-спасательные работы.

Скриншот поста МВД

Что известно об атаке

Напомним, ночью Россия осуществила массированный обстрел Киева ракетами и дронами. По данным КГВА, на столицу летело 175 дронов и более 16 ракет различных типов.

Сначала глава МВД Игорь Клименко сообщил, что произошло прямое попадание баллистической ракеты по дому, в результате чего разрушен один подъезд. По его словам, ракета прошла все этажи вплоть до подвала.

Впоследствии мэр города Виталий Кличко заявил, что эта ракета содержала кассетные боеприпасы, чтобы поразить как можно больше людей.

В результате атаки без электроэнергии осталось 1148 квартир в Киеве.

Кроме того, 18 июня в столице объявили Днем траура по погибшим в результате российского массированного удара.

Как отметил военный эксперт Сергей Грабский в эфире Ранок.LIVE, враг начал атаковать города с небольшим интервалом, чтобы протестировать возможности украинской ПВО.