Фигуранта дела Чистый город Терентьева могут уволить с должности главы земельной комиссии Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает Киевсовету снять с должности председателя земельной комиссии Михаила Терентьева, а вместо него назначить Олеся Маляревича. Такое решение Киевсовет может принять уже завтра.

Об этом говорится в повестке дня регламентной комиссии Киевского городского совета, которая сегодня, 22 октября, рассматривает данный проект.

"В постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений позицию Терентьев Михаил Александрович заменить на Маляревич Олесь Викторович", — говорится в документе.

Кто такой Олесь Маляревич

Олесь Маляревич — депутат Киевсовета от партии "Удар".

С начала полномасштабного вторжения он служит в рядах ВСУ. Также Маляревич является заместителем командира батальона ударных БпАК 92-й ОШБр имени Ивана Сирко "Ахиллес".

Напомним, что Терентьеву еще в феврале было объявлено подозрение в причастности к земельным схемам. В частности, он является фигурантом дела "Чистый город" — совместной операция НАБУ и САП, в результате которой разоблачили масштабную схему земельной коррупции в Киевсовете.

К схеме были причастны бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого называют организатором схемы, заместитель мэра Киева Виталия Кличко Петр Оленич, председатель комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко, а также другие должностные лица КГГА.

7 октября стало известно, что Терентьеву разрешили вернуться к своим обязанностям. На 8 октября было назначено заседание земельной комиссии, однако Терентьев туда так и не явился.