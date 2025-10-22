Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Кличко решил сменить главу земельной комиссии Киевсовета

Кличко решил сменить главу земельной комиссии Киевсовета

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 15:51
обновлено: 15:56
Фигуранта дела Чистый город Терентьева могут уволить с должности главы земельной комиссии Киевсовета
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает Киевсовету снять с должности председателя земельной комиссии Михаила Терентьева, а вместо него назначить Олеся Маляревича. Такое решение Киевсовет может принять уже завтра.

Об этом говорится в повестке дня регламентной комиссии Киевского городского совета, которая сегодня, 22 октября, рассматривает данный проект.

Реклама
Читайте также:

Детали

"В постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений позицию Терентьев Михаил Александрович заменить на Маляревич Олесь Викторович", — говорится в документе.

проєкт
Проект на сайте Киевсовета. Фото: скриншот

Кто такой Олесь Маляревич

Олесь Маляревич — депутат Киевсовета от партии "Удар".

С начала полномасштабного вторжения он служит в рядах ВСУ. Также Маляревич является заместителем командира батальона ударных БпАК 92-й ОШБр имени Ивана Сирко "Ахиллес".

Напомним, что Терентьеву еще в феврале было объявлено подозрение в причастности к земельным схемам. В частности, он является фигурантом дела "Чистый город" — совместной операция НАБУ и САП, в результате которой разоблачили масштабную схему земельной коррупции в Киевсовете.

К схеме были причастны бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого называют организатором схемы, заместитель мэра Киева Виталия Кличко Петр Оленич, председатель комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко, а также другие должностные лица КГГА.

7 октября стало известно, что Терентьеву разрешили вернуться к своим обязанностям. На 8 октября было назначено заседание земельной комиссии, однако Терентьев туда так и не явился.

Виталий Кличко Киев местные депутаты Киевсовет комисия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации