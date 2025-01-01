Обстрел Киева 1 января — стало известно, кого убили оккупанты

Последствия российского обстрела Киева 1 января. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Российские оккупанты в среду, 1 января, атаковали жилые дома в центре Киева. Известно, что враг убил доктора наук Игоря Зиму и его жену.

Об этом сообщила Дарья Третьякова-Душечкина в Facebook.

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Обстрел Киева 1 января

Во время первого обстрела Киева в 2025 году погиб доктор наук Игорь Зима. Кроме того, оккупанты убили его жену и котика.

Игорь Зима. Фото: скриншот

"Просто у себя дома. В постели", — отметила Третьякова-Душечкина.

Игорь Зима работал преподавателем в "Институте биологии и медицины" Киевского национального университета имени Шевченко, имея научный стаж более 40 лет.

Последствия российского обстрела Киева 1 января. Фото: ГСЧС

Она напомнила, что в первую атаку дронов на Киев 17 октября 2022 года погибла один из лучших сомелье страны Виктория вместе с мужем и котиком.

Пост Третьяковой-Душечкиной. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Киева

Напомним, 1 января российские оккупанты частично разрушили два верхних этажа жилого дома в Печерском районе.

Впоследствии стало известно о пожарах в результате падения обломков "шахедов" в Печерском и Святошинском районах.

Новини.LIVE показывали последствия первой российской атаки на Киев в 2025 году.

Кроме того, произошло возгорание на крыше Национального банка Украины. Спасатели быстро ликвидировали огонь.

В ГСЧС показали первые минуты после падения обломков БпЛА в двух районах Киева.

А начальник КГВА Тимур Ткаченко заявил, что оккупанты убили двух человек. Также есть семеро пострадавших.

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что враг атаковал жилые дома в центре Киева по меньшей мере четырьмя беспилотниками.