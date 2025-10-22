Відео
Головна Київ Кличко вирішив змінити голову земельної комісії Київради

Кличко вирішив змінити голову земельної комісії Київради

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 15:51
Оновлено: 15:56
Фігуранта справи Чисте місто Терентьєва можуть звільнити з посади голови земельної комісії Київради
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко пропонує Київраді зняти з посади голови земельної комісії Михайла Тєрєнтьєва, а замість нього призначити Олеся Маляревича. Таке рішення Київрада може ухвалити вже завтра.

Про це йдеться у порядку денному регламентної комісії Київської міської ради, яка сьогодні, 22 жовтня, розглядає цей проєкт.

Деталі

"У постійній комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин позицію Терентьєв Михайло Олександрович замінити на Маляревич Олесь Вікторович", — йдеться у документі.

проєкт
Проєкт на сайті Київради. Фото: скриншот

Хто такий Олесь Маляревич

Олесь Маляревич — депутат Київради від партії "Удар".

З початку повномасштабного вторгнення він служить в лавах ЗСУ. Також Маляревич є заступником командира батальйону ударних БпАК 92-ї ОШБр імені Івана Сірка "Ахіллес". 

Нагадаємо, що Терентьєву ще в лютому було оголошено підозру у причетності до земельних схем. Зокрема, він є фігурантом справи "Чисте місто" — спільної операції НАБУ та САП, внаслідок якої викрили масштабну схему земельної корупції у Київраді.

До схеми були причетні колишній депутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором схеми, заступник мера Києва Віталія Кличка Петро Оленич, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також інші посадовці КМДА. 

7 жовтня стало відомо, що Терентьєву дозволили повернутися до своїх обов’язків. На 8 жовтня було призначено засідання земельної комісії, проте Терентьєв туди так і не з’явився.

Віталій Кличко Київ місцеві депутати Київрада комісія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
