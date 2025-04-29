Нелегальная бронь от мобилизации — сколько потратил Комарницкий

Комарницкий делал бронь от мобилизации — сколько потратил
Бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, которого НАБУ подозревает в земельной коррупции и который находится в розыске, оформлял фиктивное бронирование от мобилизации для своих подчиненных. Он потратил около 33 тысяч долларов.
Об этом говорится в расследовании Bihus Info.
Земельные схемы Комарницкого
Мэр столицы Виталий Кличко отрицает, что Комарницкий, который фигурирует в известном коррупционном деле, является "смотрящим за Киевом". Впрочем, городской голова знает его давно, со времен руководства столицей Леонида Черновецкого.
Комарницкий через своих ставленников в комиссиях Киевсовета и коммунальных предприятиях направлял процессы в нужное русло, что помогало принимать выгодные для бизнесмена решения по выделению земельных участков или распределению побед в публичных закупках.
Как Комарницкий покупал бронирование
У Комарницкого работали несколько менеджеров, массажист, тренер, садовник и другие. Он решил оформить им бронирование от мобилизации.
"Сам Комарницкий где-то учится, скорее всего, за рубежом, потому что мы не нашли его по учебным заведениям Украины", — отмечает журналист Bihus Info.
Кроме того, часть своего окружения он отправил "учиться". Заместитель директора Спецжилфонда Вадим Шпачук, менеджер одного из его проектов Владислав Цымбал и директор одной из многочисленных фирм-прокладок Андрей Чихун оказались в списках Киевского университета имени Бориса Гринченко.
А брат экс-депутата Кирилл Комарницкий и еще один директор Владислав Кумейко "учатся" в Мелитопольском университете.
А еще восемь человек из окружения Комарницкого записали в строительно-военную компанию.
Расходы на бронирование
Комарницкий потратил на фиктивные бронирования около 33 тысяч долларов. Однако он решил вернуть часть средств и требовал свое окружение постепенно возвращать деньги.
"Шеф говорит: "Слушай, там типа такая сумма, пусть они, видимо, кто способен, сами за себя заплатят". Полторы тысячи долларов в рассрочку — по 100 долларов в месяц", — объясняла коллеге помощница Комарницкого.
Что предшествовало
Напомним, в Киеве разоблачили топ-чиновников КГГА и Киевского городского совета на схемах с землей, которыми руководил Денис Комарницкий. Тогда журналисты получили рассекреченные прослушивания.
Однако впоследствии экс-депутат сбежал из Украины. Лица, которые помогли ему пересечь границу, уже установлены.
В СБУ заявили, что фигуранты дела о побеге Комарницкого не имеют отношения к ведомству.
А журналисты узнали, что в 2023-2024 годах группа, которую возглавлял экс-депутат, незаконно завладела и пыталась присвоить земельных участков на почти 100 миллионов гривен.
Кроме того, в розыск объявили Алису Соболь и Елену Богославскую, которые фигурировали в переписках о коррупционной схеме.
Недавно Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Комарницкого, его жены и водителя.
Реакция столичной власти
Мэр Киева Виталий Кличко 13 марта объявил об увольнении топ-чиновников из-за скандала с земельными схемами. В частности, речь идет о заместителе председателя КГГА Петре Олениче, заместителе руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексее Мушту, а также заместителе директора КП "Спецжилфонд" Юрии Леонове.
Впоследствии у Кличко спросили, почему не увольняют других должностных лиц, причастных к коррупции. Он заявил, что оценку их действиям должны давать только правоохранители.
Недавно начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что Кличко пытается расширить свои полномочия.
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