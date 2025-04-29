Нелегальная бронь от мобилизации — сколько потратил Комарницкий

Денис Комарницкий. Фото: скриншот

Бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, которого НАБУ подозревает в земельной коррупции и который находится в розыске, оформлял фиктивное бронирование от мобилизации для своих подчиненных. Он потратил около 33 тысяч долларов.

Об этом говорится в расследовании Bihus Info.

Реклама

Читайте также:

Земельные схемы Комарницкого

Мэр столицы Виталий Кличко отрицает, что Комарницкий, который фигурирует в известном коррупционном деле, является "смотрящим за Киевом". Впрочем, городской голова знает его давно, со времен руководства столицей Леонида Черновецкого.

Комарницкий через своих ставленников в комиссиях Киевсовета и коммунальных предприятиях направлял процессы в нужное русло, что помогало принимать выгодные для бизнесмена решения по выделению земельных участков или распределению побед в публичных закупках.

Как Комарницкий покупал бронирование

У Комарницкого работали несколько менеджеров, массажист, тренер, садовник и другие. Он решил оформить им бронирование от мобилизации.

"Сам Комарницкий где-то учится, скорее всего, за рубежом, потому что мы не нашли его по учебным заведениям Украины", — отмечает журналист Bihus Info.

Комарницкий об отсрочке. Фото: скриншот

Кроме того, часть своего окружения он отправил "учиться". Заместитель директора Спецжилфонда Вадим Шпачук, менеджер одного из его проектов Владислав Цымбал и директор одной из многочисленных фирм-прокладок Андрей Чихун оказались в списках Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Список студентов. Фото: скриншот

А брат экс-депутата Кирилл Комарницкий и еще один директор Владислав Кумейко "учатся" в Мелитопольском университете.

Список студентов. Фото: скриншот

А еще восемь человек из окружения Комарницкого записали в строительно-военную компанию.

Расходы на бронирование

Комарницкий потратил на фиктивные бронирования около 33 тысяч долларов. Однако он решил вернуть часть средств и требовал свое окружение постепенно возвращать деньги.

Расходы на бронирование. Фото: скриншот

"Шеф говорит: "Слушай, там типа такая сумма, пусть они, видимо, кто способен, сами за себя заплатят". Полторы тысячи долларов в рассрочку — по 100 долларов в месяц", — объясняла коллеге помощница Комарницкого.

Что предшествовало

Напомним, в Киеве разоблачили топ-чиновников КГГА и Киевского городского совета на схемах с землей, которыми руководил Денис Комарницкий. Тогда журналисты получили рассекреченные прослушивания.

Однако впоследствии экс-депутат сбежал из Украины. Лица, которые помогли ему пересечь границу, уже установлены.

В СБУ заявили, что фигуранты дела о побеге Комарницкого не имеют отношения к ведомству.

А журналисты узнали, что в 2023-2024 годах группа, которую возглавлял экс-депутат, незаконно завладела и пыталась присвоить земельных участков на почти 100 миллионов гривен.

Кроме того, в розыск объявили Алису Соболь и Елену Богославскую, которые фигурировали в переписках о коррупционной схеме.

Недавно Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Комарницкого, его жены и водителя.

Реакция столичной власти

Мэр Киева Виталий Кличко 13 марта объявил об увольнении топ-чиновников из-за скандала с земельными схемами. В частности, речь идет о заместителе председателя КГГА Петре Олениче, заместителе руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексее Мушту, а также заместителе директора КП "Спецжилфонд" Юрии Леонове.

Впоследствии у Кличко спросили, почему не увольняют других должностных лиц, причастных к коррупции. Он заявил, что оценку их действиям должны давать только правоохранители.

Недавно начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что Кличко пытается расширить свои полномочия.