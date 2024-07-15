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Ракетний удар по Києву 8 липня — в КМДА назвали кількість людей, які досі перебувають в лікарні

15 липня 2024 11:32
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Атака на Охматдит 8 липня — скільки людей досі перебувають в лікарнях
Медики на місці ракетного удару по Києву 8 липня. Фото: УНІАН
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Повітряно-космічні сили Росії  завдали масованого комбінованого ракетного удару по Києву у понеділок, 8 липня. Серед жертв є загиблі та поранені, які досі продовжують перебувати у лікарнях.

Про це повідомила пресслужба КМДА у понеділок, 15 липня. 

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Скільки людей досі перебувають у лікарнях

За словами мерії Києва, станом на сьогодні внаслідок  такого ракетного удару загинуло 33 людини, ще 121 отримала поранення

Там додали, що до столичних лікарень ушпиталено 28 дорослих постраждалих (з них троє у важкому стані), а також п'ятеро дітей

У КМДА також додали, що від початку цього року через ракетні удари по столиці загинуло 42 особи (з них п'ятеро дітей), 240 осіб зазнало поранень (з них 19 дітей).

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення у столиці загинув 201 мирний мешканець, 10 з яких діти. 680 людей зазнали поранень, зокрема 106 дітей

ракетний удар по києву 8 липня
Скриншот допису КМВА

Ракетний удар по Києву 8 липня — що відомо

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". 

Також столичний міський глава Віталій Кличко заявляв, що дітей та персонал евакуювали з будівлі та розпочали розбір завалів.

Згодом стало відомо, що через ворожий удар постраждав і приватний пологовий будинок "Ісіда", там загинуло семеро осіб. Через удар влада міста оголосила 9 липня Днем жалоби за жертвами російської атаки. 

Удар по Охматдиту — як будуть відновлювати лікарню
Руйнування через удар по "Охматдиту". Джерело: МОЗ України

За словами, президента України Володимир Зеленський заявив, що російська атака на лікарню була цілеспрямованою. 

Загалом з "Охматдиту" до інших медзакладів бригадами швидкої допомоги були переведені 94 дитини. За два дні після російського віроломства енергетики повернули світло до постраждалої лікарні. 

Уряд оголосив про повноцінне відновлення знищених корпусів. Стосовно ситуації прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком відвідали нові місця тимчасового розташування відділень, та обговорили забезпечення належних умов для лікування дітей. 

Київ діти лікарні КМДА Україна війна в Україні Охматдит жертви ракетний удар

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