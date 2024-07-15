Атака на Охматдет 8 июля — сколько людей до сих пор находятся в больницах

Медики на месте ракетного удара по Киеву 8 июля. Фото: УНИАН

Воздушно-космические силы России нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Киеву в понедельник, 8 июля. Среди жертв есть погибшие и раненые, которые до сих пор продолжают находиться в больницах.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в понедельник, 15 июля.

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Сколько человек до сих пор находятся в больницах

По словам мэрии Киева, по состоянию на сегодняшний день в результате такого ракетного удара погибли 33 человека, еще 121 получил ранения.

Там добавили, что в столичные больницы госпитализировали 28 взрослых пострадавших (из них трое в тяжелом состоянии), а также пятеро детей.

В КГГА также добавили, что с начала этого года из-за ракетных ударов по столице погибли 42 человека (из них пятеро детей), 240 человек получили ранения (из них 19 детей).

Всего с начала полномасштабного вторжения в столице погиб 201 мирный житель, 10 из которых дети. 680 человек получили ранения, в том числе 106 детей.

Скриншот сообщения КМВА

Ракетный удар по Киеву 8 июля — что известно

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. Во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет".

Также столичный городской глава Виталий Кличко заявлял, что детей и персонал эвакуировали из здания и приступили к разбору завалов.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеского удара пострадал и частный роддом "Исида", там погибли семь человек. Из-за удара власти города объявили 9 июля Днем траура по жертвам российской атаки.

Разрушение из-за удара по "Охматдету". Источник: Минздрав Украины

По словам президента Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака на больницу была целенаправленной.

В общей сложности из "Охматдета" в другие медучреждения бригадами скорой помощи были переведены 94 ребенка. Через два дня после российского вероломства энергетики вернули свет в пострадавшую больницу.

Правительство объявило о полноценном восстановлении уничтоженных корпусов. Относительно ситуации премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Виктор Ляшко посетили новые места временного расположения отделений и обсудили обеспечение надлежащих условий для лечения детей.