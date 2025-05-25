Кличко 11 лет на посту мэра Киева - главные скандалы

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 25 мая, находится на посту городского головы 11 лет. За это время в столице Украины вспыхнуло большое количество скандалов, в частности, относительно присвоения земель и коррупции.

Об этом рассказали в материале Новини.LIVE.

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Победа Кличко на выборах

Виталий Кличко стал мэром Киева после победы на внеочередных выборах 25 мая 2014 года после Евромайдана. За него тогда проголосовали 57,4% избирателей, что составляет более 765 тысяч человек.

Уже в 2020 году за Кличко проголосовали 50,52% избирателей, что принесло ему победу в первом туре. Таким образом он стал мэром Киева, который дольше всех находится в должности.

Схемы на земле

В феврале 2025 года НАБУ и САП провели операцию "Чистый город", которая была направлена на разоблачение преступной организации, действовавшей в КГС и КГГА. Участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подставных лиц право собственности на сооружения, которые якобы расположены на этих территориях.

Так они могли подавать в городской совет заявления о предоставлении права собственности на участки для обслуживания "сооружений", избегая открытых торгов.

Таким образом злоумышленникам удалось завладеть землей коммунальной собственности. Во время обысков у участников схемы было изъято более 6,4 миллиона долларов, 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен в банковских ячейках. Также правоохранители зафиксировали предложение неправомерной выгоды в размере 100 тысяч долларов члену земельной комиссии Киевсовета.

Среди подозреваемых:

бывший депутат Киевсовета, которого считают организатором, Денис Комарницкий;

заместитель председателя КГГА, который курировал земельные департаменты Петр Оленич;

председатель комиссии по вопросам земельных отношений Киевсовета Михаил Терентьев;

член земельной комиссии Киевсовета Елена Марченко;

заместитель директора КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта;

заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов.

Одним из ключевых фигурантов расследования является глава исполкома партии "УДАР" и давний соратник городского головы Артур Палатный. В расследовании Bihus.Info его называют "теневым куратором" столичных схем. Предполагается, что именно к нему ходили за "согласованием" на деребан земли.

Ремонты мостов в Киеве

Правоохранители расследуют несколько случаев хищений средств на ремонте мостов в Киеве. В частности, во время реконструкции Дегтяревского путепровода была завышена стоимость строительных материалов, что могло привести к убыткам столичного бюджета.

Прокуратура обнаружила, что из-за завышения объемов выполненных работ при строительстве Подольско-Воскресенского моста произошло хищение более 36 миллионов гривен.

Напомним, Комарницкого объявили в розыск, но впоследствии выяснилось, что он незаконно выехал из Украины и находится в Австрии. Директор НАБУ Семен Кривонос объяснил, каким образом бывшему депутату удалось пересечь границу.

А в апреле заместителю главы КГГА по вопросам самоуправления Владимиру Прокопиву вручили подозрение в организации переправки уклонистов за границу.

Также недавно на взятке 15 тысяч долларов разоблачили главного инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА.

Кроме того, председатель КГГА Тимур Ткаченко обратился в СБУ относительно проверки команды Кличко на предмет финансирования материалов, дискредитирующих ВСУ.

В конце апреля в сети появилось видео, как чиновники КГГА выпивали на рабочем месте и спят прямо в кабинете.

А первый заместитель Кличко Николай Поворозник в День траура по погибшим в Святошинском районе 25 апреля устроил празднование своего дня рождения.