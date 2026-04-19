Зеленский: Клименко сделает кадровые выводы по всей вертикали

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 19 апреля, заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по расследованию стрельбы в Киеве 18 апреля и бездействия двух патрульных, которые были на месте преступления, но сбежали. По его словам, уже есть уголовное производство по этому факту.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

Бездействие патрульных во время стрельбы в Киеве 18 апреля

Зеленский отметил, что будет полная проверка работы патрульных. По его словам, они должны были действовать в тех обстоятельствах. Этим делом занимается Государственное бюро расследований.

"Расследование относительно нападения и проверку всех фактов относительно убийцы, его состояния, получения им оружия ведут вместе Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины. Министр сделает кадровые выводы по всей вертикали. Надо пересмотреть и протоколы реагирования на такие ситуации, а также отбора и обучения патрульных", — подчеркнул глава государства.

Сейчас в больницах остаются восемь человек, которые получили ранения в результате стрельбы, один из них в крайне тяжелом состоянии. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Читайте также:

"Мы проходим через войну и ежедневно, к сожалению, человеческие потери от российских ударов, на позициях. Особенно болезненно — терять людей вот так, в обычном городе, просто на улице. Вечная память всем погибшим", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате чего погибли шесть человек.

Нападавший забаррикадировался в супермаркете с заложниками. По словам Клименко, переговоры продолжались около 40 минут, но безрезультатно — злоумышленника пришлось ликвидировали. Им оказался мужчина 1968 года рождения, который проживал рядом.

Зеленский заявил, что стрелок был родом из России и некоторое время жил в Донецкой области. Инцидент квалифицировали как террористический акт, который привел к гибели людей.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором видно, как двое патрульных убежали во время первых выстрелов, после чего начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. По факту действий правоохранителей начали расследование. Жуков сообщал, что патрульные не применили оружие, а вызвали их сначала на бытовой конфликт.